صور.. كلمات أغنية افتتاح منتدى شباب العالم تصف الحضارات بالشخصية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد حفل انطلاق منتدى شباب العالم تقديم أغنية جديدة تصف كلماتها كل الانتماءات الحضارية للشخصية المصرية بأعمدتها السبعة،وتصف كلمات الأغنية حضارات مصر العربية والإسلامية والفرعونية والمتوسطية والإفريقية واليونانية الرومانية والقبطية. وتتكون الأغنية الجديدة التى ستعرض فى حفل الافتتاح بعض قليل من 8 مقاطع كل منهم يصف جانب من حضارة مصرية، بالإضافة إلى مقطع النهاية.

كلمات أغنية الافتتاح بمنتدى شباب العالم

أغنية الافتتاح بمنتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم Advertisements

أغنية الافتتاح بمنتدى شباب العالم

اغنية منتدى شباب العالم

أغنية منتدى شباب العالم

أغنية الافتتاح بمنتدى شباب العالم

أغنية منتدى شباب العالم

أغنية منتدى شباب العالم وينطلق مساء اليوم، منتدى شباب العالم كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

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