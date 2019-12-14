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صور وفيديو.. المشاركون بمنتدى شباب العالم يتوافدون على القاعة الرئيسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركين إعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.

والمنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة

 

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وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

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جانب من الحضور 

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مشاركة دولية فى المنتدى 

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مشاركة عربية فى المنتدى 

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جانب من الحضور الافريقي 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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