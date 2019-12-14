شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: نُنسّق مع وزارة التنمية المحلية لتغيير اسم قرية رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء ذلك أثناء المؤتمر الذى نظمه أهالى قرية رابعة ، للمطالبة بتغيير اسم القرية، وطالبوا بتحويلها لمدينة تحمل اسم 30 يونيو .

أضاف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن أهالى قرية رابعة يريدون تسميتها 30 يونيو، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، لافتا إلى أنه جارى دراسة مطالب الأهالى بواسطة وزارة التنمية المحلية وهى جهة الاختصاص وتقوم المحافظة بعد تلقى الطلبات بالتنسيق لعمل اللازم.

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وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه لا توجد فى المحافظة قرية أخرى طلب أهلها تغيير اسمها ، لافتا الى أن خطة تطوير مدن المحافظة قال محافظ شمال سيناء إنها انطلقت فى مدينة العريش، المرحلة الأولى بالعريش، والمرحلة الثانية هى بناء مدينة رفح الجديدة وتطوير مدينة الشيخ زويد. و قال محافظ شمال سيناء إن من تقدموا لشراء كراسة شروط التجمعات التنموية 30 ألف، وكان مقررا غدا بدء تلقى الطلبات، وتم التأجيل لمدة أسبوع، ثم يبدأ تلقى الطلبات لمدة شهرين، وتم الانتهاء بتنفيذ منشآت التجمعات التنموية بنسبة 100 ‎%‎ فى مواقع و90‎%‎ بمواقع أخرى.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة إنه جارى الانتهاء من بناء 5 قرى للصيادين ببئر العبد، بنسبة تنفيذ 80‎%‎، وتم إرجاء انشاءات قرية الصيادين بقرية التلول ، مضيفا إنه تم إلغاء تسليم أراضى على ترعة السلام، بعد استغلال 12 شخص للأراضى التى تم توزيعها فى بورسعيد ، مشيرا إلى أن المحافظة تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى قريبا.