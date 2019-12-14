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الرى تعقد ندوات التوعية المائية لعلماء اﻷزهر الشريف بمحافظة المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قافلة التوعية المائية محافظة المنيا أعمالها، حيث تم تنظيم عدد من الندوات لطلبة وطالبات المنطقة اﻷزهرية بحضور الدكتور مصطفى راشد الوكيل الشرعى لمنطقة المنيا اﻷزهرية والتي نظمتها اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي  تحت شعار "حافظ عليها تلاقيها"، وتستهدف كافة فئات المجتمع .

 

 

قالت وزارة الرى، إن الندوات تناولت التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد.. كما تم خلال الندوات التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تجابه الشأن المائي بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه  وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات  المجتمع.

 

 

كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابي المنوط بالطلبة والطالبات وجموع الشباب والعلماء والدعاة والمرأة المصرية في الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من  التعديات وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها .

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كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام الطلبة والطالبات كل في موقعه بتدشين حمﻻت توعية في نطاق القرى والنجوع بصفة خاصة لتوعية جموع المواطنين بأهمية الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من الهدر والتلويث والتعديات وبذل الجهد في نشر ثقافة التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت وأبناء المدارس لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل

 

 

 

 

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