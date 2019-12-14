شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نقل موقف مزلقان ناهيا لترعة الزمر فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت أجهزة محافظة الجيزة، موقف مزلقان شارع ناهيا بحى بولاق الدكرور إلى شارع ترعة الزمر على بعد 300 متر من موقعه الحالى، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الجولة التى قام بها منذ أيام بحي بولاق الدكرور واستجابة لمطالب المواطنين.

وأشرف اللواء تامر أبو النجا ، رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء على نقل موقف مزلقان ناهيا إلى أسفل كوبرى جامعة الدول العربية، في حضور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة والعميد إيهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة.

وكان محافظ الجيزة وجه بنقل موقف سيارات السرفيس الموجود بجوار سلم كوبرى المشاه بناهيا إلى شارع ترعة الزمر على بعد 300 متر من موقعه الحالى وذلك لما يسببه من إعاقة شديدة للحركة المرورية وذلك استجابة لمطالب المواطنين ، وكذلك نقل موقف هيئة النقل العام من منطقة صفط اللبن إلى نهاية شارع جمال عبد الناصر استجابة لمطالب المواطنين نظراً لقرب المنطقة من مطلع للطريق الدائرى وتسبب الموقف فى موقعه الحالى لإعاقة لحركة المواطنين والسيارات.

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و وضعت أجهزة المحافظة مطب صناعى لمنع السير عكس الاتجاه بشارع ناهيا، حيث أنهت الإدارة العامة لمرور الجيزة تركيب صدادات لمنع السير عكس الاتجاه بشارع ناهيا وذلك استجابة لمطالب المواطنين لتسهيل الحركة المرورية بالشارع ومنع السير عكس الاتجاه .