محافظ الجيزة يلتقى نواب الوراق وأوسيم وإمبابة ومنشأة القناطر وكرداسة

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ويأتى اللقاء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل أى معوقات او مشاكل تواجه مواطنى تلك الدوائر .
حضر اللقاء النائب علاء والي ، والنائب سعيد حساسين ، والنائبة شادية ثابت ، والنائب أحمد فاروق ، والنائب سعد بدير ، والنائب طارق حسانين ، والنائب إيهاب الخولى ، والنائبة نشوى الديب ، والنائب محمود عباس الصعيدى ، والنائب أحمد أحمد يوسف والنائبة هيام حلاوة .
وكان محافظ الجيزة التقى اليوم أعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والاعضاء النائب محمد فؤاد والنائب ايهاب منصور والنائب منتصر رياض والنائب محمد اسماعيل والنائب محمد الحسينى والنائب عمرو ابو اليزيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
محافظ الجيزة يلتقى نواب البرلمان
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