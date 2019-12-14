شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أشجار يابسة بالخليفة وتهذيب أخرى بميدان السيدة عائشة حفاظا على المارة والان مع تفاصيل الخبر
وأثناء أعمال إزالة الأشجار اليابسة تم اكتشاف وجود غرف مبنية بدون ترخيص داخل الغابة الشجرية وتبين وجود سرقة للتيار الكهربائي ومياه الشرب وتم إزالة الغرفة على الفور وقطع المرافق المسروقة عنها بحضور الإدارات المختصة بالحى.
وكان حى الخليفة أجرى حملة لتهذيب الأشجار الضخمة بالتنسيق مع إدارة الحدائق، الموجودة داخل حديقة ميدان السيدة عائشة، كما تم إنارة الميدان و زرع ثلاثة أعمدة إنارة بواسطة ادارة الإنارة وترميم الحفر وإعادة رصفها وتم رفع مخلفات التقليم والرتش الموجود بمعدات هيئة النظافة والتجميل .
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