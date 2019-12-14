إزالة أشجار يابسة بالخليفة وتهذيب أخرى بميدان السيدة عائشة حفاظا على المارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد العميد حاتم السبع رئيس حى الخليفة، حملة لإزالة الأشجار اليابسة حفاظا على المارة حال سقوطها بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها الجمهورية، وذلك بجوار منزل كوبرى التونسى داخل الغابة الشجرية. وأثناء أعمال إزالة الأشجار اليابسة تم اكتشاف وجود غرف مبنية بدون ترخيص داخل الغابة الشجرية وتبين وجود سرقة للتيار الكهربائي ومياه الشرب وتم إزالة الغرفة على الفور وقطع المرافق المسروقة عنها بحضور الإدارات المختصة بالحى. Advertisements وكان حى الخليفة أجرى حملة لتهذيب الأشجار الضخمة بالتنسيق مع إدارة الحدائق، الموجودة داخل حديقة ميدان السيدة عائشة، كما تم إنارة الميدان و زرع ثلاثة أعمدة إنارة بواسطة ادارة الإنارة وترميم الحفر وإعادة رصفها وتم رفع مخلفات التقليم والرتش الموجود بمعدات هيئة النظافة والتجميل .

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