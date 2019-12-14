شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نيوزيلندا بمنتدى الشباب: نرتدي أزياء وطنية والورود رسالة تفاؤل للحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل الوفد النيوزليندي حالة خاصة ضمن طوابير الحاضرين في منتدى شباب العالم بأطواق الورود التي ارتدوها على رؤوسهم والأغاني الوطنية التي دخلوا على أنغامها قاعة حفل الافتتاح، وقال كيم أحد أعضاء الوفد لليوم السابع إن الوفد النيوزليندي حرص على ارتداء الأزياء الوطنية وأطواق الورد كرسالة تفاؤل وبهجة للحاضرين.

وينطلق مساء اليوم، منتدى شباب العالم كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.