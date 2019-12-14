بالصور.. صدادات لمنع السير عكس الاتجاه بشارع ناهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في تركيب صدادات لمنع السير عكس الاتجاه بشارع ناهيا؛ استجابة لمطالب المواطنين لتسهيل الحركه المرورية بالشارع ومنع السير عكس الاتجاه. وأجرى اللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، والعميد إيهاب مكاوي، رئيس حي بولاق الدكرور، وعدد من أعضاء مجلس النواب، جولة تفقدية للاطمئنان على عملية التنفيذ.

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