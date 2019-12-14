بالصور- وزير الزراعة يبحث مع مدير الفاو تفعيل مبادرة القضاء على الفقر والجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (FAO) ، والذي حضر إلى مصر للمشاركة في أعمال منتدى شباب العالم الذي يعقد في مدينة السلام شرم الشيخ.

ورحب ابوستيت بدونيو، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى له في جمهورية مصر العربية، منذ توليه منصب المدير العام لمنظمة الفاو.

وتطرق الجانبان إلى الحوار عن المبادرة الجديدة للمدير العام لمنظمة الفاو، والتي تسمى (العمل يدًا بيد Hand in Hand) والتي تهدف إلى استئصال الفقر والقضاء على الجوع، والتي أطلقها مؤخرًا عقب توليه منصب المدير العام، حيث ذكر أن إطلاق المبادرة كان طبقًا لما وعد به الدول الأعضاءـ خلال برنامجه الانتخابي قبل يونيو الماضي.

وأضاف أنه ينظر إلى مصر باعتبارها من الدول الرائدة في المنطقة، التي من الضروري الاستعانة بخبراتها في هذه المبادرة.

من ناحيته، رحب أبوستيت بفكرة المبادرة، وأبدى استعداد مصر للتعاون مع "الفاو"، وذكر أن الجزء الخاص بالتقييم والمتابعة قبل التنفيذ، يعتبر أحد أهم النقاط الأساسية في نجاحها.

