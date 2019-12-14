جولة بالدراجة وزيارة جامعة الملك سالمان.. نشاط السيسي في شرم الشيخ "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، حيث تعقد الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019.

وتفقد الرئيس السيسي، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.

Advertisements

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقعة على مساحة حوالي 35 فدانًا، وتضم 4 كليات (الألسن واللغات التطبيقية - السياحة والضيافة - العمارة - الفنون والتصميم)، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.

وأظهر الفيديو، الجولة الصباحية التي أجراها الرئيس السيسي بالدراجة صباح اليوم في شوارع المدينة.