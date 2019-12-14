محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، حيث تعقد الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019.
وتفقد الرئيس السيسي، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.
وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقعة على مساحة حوالي 35 فدانًا، وتضم 4 كليات (الألسن واللغات التطبيقية - السياحة والضيافة - العمارة - الفنون والتصميم)، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.
وأظهر الفيديو، الجولة الصباحية التي أجراها الرئيس السيسي بالدراجة صباح اليوم في شوارع المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة بالدراجة وزيارة جامعة الملك سالمان.. نشاط السيسي في شرم الشيخ "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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