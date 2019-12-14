السيسي يصل مقر الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر انعقاد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، اليوم السبت.

وتبدأ جلسات المنتدى صباح غدٍ الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل ،تقام داخل 9 قاعات، في مركز المؤتمرات الدولي.

وتعتبر منتديات شباب العالم حدثًا سنويًا عالميًا يُقام في شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انطلق المنتدى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.