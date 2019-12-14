سر حقيبة أوقعت نجارا أعدم صاحب مغسلة بالرصاص في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة حملتها أوراق التحقيق في مقتل صاحب مغسلة على يد نجار مسلح رميا بالرصاص بمدينة السادس من أكتوبر.

المتهم يدعى "هشام.م." 21 سنة، أحضر بندقية خرطوش وخبأها داخل حقيبة سفر قاصدا المغسلة محل عمل الضحية في المجاورة الثالثة بالحي الأول.

ما أن أبصر المتهم ضحيته، أخرج سلاحه الناري موجها فوهته نحو جسده، وأصابه بـ3 طلقات خرطوش في الجسم، وفر هاربا.

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ظن صاحب الـ21 سنة أنه استوفى درجات الحذر والحيطة، أخفى أداة الجريمة داخل الحقيبة، وبدل ملابسه قاصدا طريق الواحات في طريقه إلى مسقط رأسه بمركز سنوي في محافظة الفيوم إلا أن مباحث أكتوبر كانت له بالمرصاد.

سرعة وصول رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة ساهمت في كشف ملابساتها سريعا، وأدلى شهود عيان بأوصاف ولون الحقيبة التي كان يحملها الجاني، ليتتبع ضباط المباحث خط سير هروبه حتى أمكن ضبطه بطريق الواحات، وبحوزته الحقيبة المُشار إليها، وبتفتيشها عثر بداخلها على ملابسه التي كان يرتديها أثناء تنفيذ جريمته، والبندقية الخرطوش.

بمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع الأخذ بالثأر لمقتل عمه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.