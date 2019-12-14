محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في انتحار عاطل بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، فجر السبت. تلقى مأمور قسم أبو النمرس، بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية نزلة الأشطر. توصلت التحريات إلى أن المتوفى يدعى "إسلام أحمد" 20 سنة، شنق نفسه بواسطة بنطال ثبته في مسمسار بغرفته. Advertisements جهود البحث وأقوال أسرة المتوفى أشارت إلى أنه يتسبب في مشكلات عدة لدى نزوله الشارع محل سكنه مما دفع والده لحبسه بالمنزل لمدة أسبوع. أصيب الشاب العشريني بحالة اكتئاب فقرر التخلص من حياته، أخبر والدته أنه سيدخل غرفته لأخذ قسط من الراحة، وشنق نفسه. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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كانت هذه تفاصيل خبر "داخل أريح شوية يا أمي".. "منتحر أبو النمرس" حبسه والده أسبوعا فشنق نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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