"بحبك يا آية سامحيني".. الرسالة الأخيرة لشاب شنق نفسه في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحب ابنة خالته حبا جما، بات لا يقوى على العيش دونها، حلم بيوم زفافهما، وأن يجمعهما عش الزوجية، لكن رفض أسرتها أصابه بأزمة عاطفية قرر على إثرها الانتحار.

حسن محمود، 17 سنة، ارتبط عاطفيا بابنة خالته "آية"، تقدم لخطبتها مستندا إلى صلة القرابة التي تجمعهما لكن تبددت أحلامه الوردية لدى رفض زوج خالته "إنت لسه صغير ومش بتشتغل".

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كلمات زوج الخالة وقعت كصاعقة على الفتى، أصيب بأزمة عاطفية تسببت في عزلته عن أفراد أسرته بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، حتى قرر أمس الجمعة كتابة الفصل الأخير من حياته بشكل مأساوي.

دلف ابن الـ17 سنة إلى غرفته، جلس على المكتب المستقر في أحد الأركان، ليكتب رسالة الوداع وجاء فيها "بحبك يا آية.. إنت الوحيدة اللي حبتها طول عمري.. عايزك تسامحيني إنت وأمي وأبويا وصاحبي".

لم يكد ينتهي "حسن" من كتابة رسالته الأخيرة حتى همَّ لإعداد مشنقته، ثبت حبلا في جنش السقف وشنق نفسه ليفارق الحياة.