أخبار مصر | لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن تشهد عدد كبير من محافظات مصر بشكل عام، ومحافظات الوجه البحري بشكل خاص، موجة من الطقس المتقلب المصحوب بأمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة محملة بالرمال.

وكشف وحيد سعودي، خبير أرصاد، أن حالة الطقس تشهد تخبطًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، والتي قد تستمر لحوالي ثلاث أيام متتالية، موضحًا أن هذا التغير سيكون ملحوظًا على السواحل الشمالية، مدن القناة، والتي قد تطال شمال محافظة سيناء.

وأوضح السعودي، أنه من المحتمل هبوب سيل من الأمطار المتوسطة، على محافظات الوجة البحري، وبداية الصعيد، والتي قد تستمر حتى مساء غدًا الأحد الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري، وسط حالة من الرياح والصقيع الشديدة.

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وتابع خبير الأرصاد، أن الساعات المقبلة قد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة التي تتراوح مابين أربع إلى خمس درجات، وسط هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، على منطقة شمال الصعيد بشكل خاص.

وعن جنوب الصعيد، أوضح وحيد، أن ساعات النهار الأولي ستكون دافئة وهادئة تمامًا، أما ليلًا فسيكون الجو شديد البروده، على أن تعود الحرارة لدرجاتها المعتادة مساء يوم الإثنين الموافق السادس عشر من ديسمبر الجاري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري، على النحو التالي، القاهرة 16-17، السواحل الشمالية 17-18، الوجه البحري 16 - 17، منطقة شمال الصعيد، 17 -18، ويأتي في مقدمة المناطق التتي ترتفع فيها درجة الحرارة، جنوب الصعيد 22-23، جنوب سيناء من 22-23، وسط هبوب الرياح المحملة بالأتربة، سقوط السيول والأمطار التي تتراوح نسبتها على حسب كل منطقة.

