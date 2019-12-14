أخبار مصر | بعد قليل.. انطلاق منتدى شباب العالم 2019 من مدينة السلام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. انطلاق منتدى شباب العالم 2019 من مدينة السلام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق منتدى شباب العالم، في عامه الثالث على التوالي، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عدد من شباب كبيرة من مختلف دول العالم حول مشروعات استثمار الشباب، والنقاش حول إحلال السلام العالمي، ومواجهة التطرف.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الجديدة والثرية كالآتي:

مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط أهم ما يميز أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.

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وكان قد أعلن "منتدى شباب العالم"، أجندة فعاليته النهائية والتى أطلقها عبر المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي للمنتدى.

ويبدأ الحفل الافتتاحي للمنتدى بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى على مدار يومي 15 و16 ديسمبر، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى، تنطلق فعاليات” “Startup vein و”Inspire.d” على هامش منتدى شباب العالم.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم، هو لقاء سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.