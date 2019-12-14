أخبار مصر | عاجل.. لحظة وصول السيسي مقر افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لحظة وصول السيسي مقر افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر إقامة الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ.

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثون، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.