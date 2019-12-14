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أخبار مصر | الوزير يوجه بإزالة المعوقات أمام عدة مشروعات بالإسكندرية (صور)

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تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54.

حيث أكد الوزير على ضرورة إزالة كافة المعوقات للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة   في تحقيق  سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

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كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية حيث وجه الوزير بأن يتم تكثيف كافة الأعمال وأن يكون  العمل على مدار الساعة لسرعة الانجاز  بالإضافة إلى ضرورة تقديم الهيئة  لخدمات  مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية خاصة مع الدور الكبير للهيئة في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية.

كما تابع الوزير معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية والذي تبلغ  تكلفته 407 مليون جنيه والمقام  على مساحة 15 ألف متر مسطح  والمكون من  أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.

حيث أكد الوزير  على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد  خاصة مع أهمية الجراج  في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلًا.

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