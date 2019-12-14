أخبار مصر | الوزير: مخطط شامل لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي لخدمة التجارة البينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير: مخطط شامل لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي لخدمة التجارة البينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية: ( الموانئ البحرية، الأسطول البحري، الأنشطة والخدمات، الطرق والسكك الحديدية، العنصر البشري ).

وأضاف "الوزير"، أنه فى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل للتطوير يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات.

وأكد أن التطوير لن ينحصر في الموانئ فقط علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بميناء الاسكندرية حيث شملت الجولة تفقد كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي سيتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وجاري تسليم الموقع لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل.