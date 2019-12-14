أخبار مصر | وزير النقل: تحويل الموانئ المصرية إلى "خضراء" طبقا لتوجيهات السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: تحويل الموانئ المصرية إلى "خضراء" طبقا لتوجيهات السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف "الوزير" أن تحويل ميناء الاسكندرية لـ "ميناء أخضر صديق للبيئة" يدخل في هذا الإطار، مشيرا الى العمل علي تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للموانئ الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، والعمل على وضع حلول مُبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء، وخفض الضوضاء، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلي الميناء، وذلك للحد من من الآثار السلبية علي البيئة وتربتها ومياهها وهوائها.

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جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بميناء الاسكندرية حيث شملت الجولة تفقد كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي سيتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وجاري تسليم الموقع لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

كما تابع مشروع رصيف 385 الذي يبلغ طوله 433 متر والذي تبلغ تكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذي يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح حيث تم صب الكتل الخرسانية وتم تنفيذ اعمال التكريك بنسبة 98%.

حيث وجه الوزير رئيس وقيادات هيئة ميناء الاسكندرية بإتخاذ كافة الآليات والتدابير لازالة اي معوقات لسرعة الإنتهاء من المشروع في الموعد المحدد.