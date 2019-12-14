أخبار مصر | شباب العالم يدونون أمنياتهم على مصابيح شجرة الكريسماس بمنتدى شرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب العالم يدونون أمنياتهم على مصابيح شجرة الكريسماس بمنتدى شرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوٌن المئات من شباب العالم من الحاضرين بمنتدى شباب العالم، أمنياتهم وأحلامهم على «مصابيح شجرة رأس السنة»، التى وضعتها إدارة منتدى شباب العالم هذا العام، فى نسخته الثالثة، المقامة فى مدينة شرم الشيخ، والذى يتزامن مع بدء الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية 2019.

ووجهت إدارة منتدى شباب العالم 2019، الدعوة إلى الحضور للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، خلال المشاركة فى فعالية «شجرة رأس السنة»، بكتابة أمنياتهم للعام الجديد، على مصابيح وضعت على شجرة رأس السنة، والتى أضيئت في آن واحد، وأعطت مشهدا بديعًا.

وحرص جميع المشاركون فى فاعلية «مصابيح شجرة رأس السنة»، على التدوين بمختلف اللغات، إلا أن جميعهم تشاركوا فى أمنية واحدة غلبت عليهم جميعا، تركزت حول أن يسود السلام ويعم الأمن فى مختلف دول العالم، وكذلك الأمل فى نشر الضحكة والابتسامة بين سكان الأرض، وأن تسود العدالة والأمل.

وعلى الرغم من أن «مصابيح شجرة رأس السنة»، خصصت لتدوين الأمنيات الشخصية لكل مشارك من شباب المنتدى، إلا أن الغالبية من المصابيح كتبت عليها أمنيات تتعلق بمستقبل مصر، بالطبع لم يكتب الشباب جنسياتهم مع أمنياتهم، إلا أن الكثير من المصابيح تضمنت أمنيات بمستقبل باهر لمصر.