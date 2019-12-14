أخبار مصر | كارثة بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.. والمدير: "اللي مش عاجبه يتعالج بره" (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.. والمدير: "اللي مش عاجبه يتعالج بره" (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، اليوم، السبت، حالة مذرية بعد حدوث كسر بأحد مواسير المياه المارة من فوق الأسقف بالطرقة الرئيسية لغرف الملاحظات بالمستشفى.

وتعرض المرضى إلى هطول المياه عليهم، وذلك خلال مرورهم بالسرائر المتحركة، أو سيرًا على الأقدام، خاصة كبار السن والحالات الحرجة.

وبعدما اعترض المرضى على الوضع المتدني، حيث تمر ماسورة المياه إلى جوار اللمبات والأسلاك الكهربائية، تخوفا من حدوث حريق قد ينتج عنه ماس كهربائي، نهرهم جميعا الدكتور علاء الهواري، نائب مدير المستشفى، قائلا: "اللي مش عاجبه يتعالج بره" موجها حديثه الحاد إلى السيدات وكبار السن: "المستشفى بتاعتنا واحنا احرار وعاجبانا المياه".

الإهمال لم يقتصر على ذلك فقط، بل امتد أيضا إلى دورات المياه، التي شهدت تلف الصنابير وضرب المياه، ونقص التمريض، وتباطؤه.

الجدير بالذكر أن مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، كما تزعم هى أحد أهم المستشفيات التى تقدم خدمة 5 نجوم على حد تعبيرهم على صفحتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ولكن على أرض الواقع هي من ضمن قائمة المستشفيات التي ضربت بصحة وحياة المواطن عرض الحائط.

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كما نظمت المستشفى خلال شهر أكتوبر الماضي، حفل بمناسبة مرور 30 عامًا على افتتاحها، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور عماد كاظم.

ومن جانبه قال مدير المستشفى الدكتور أحمد عطا، إن الحفل استمر لمدة 3 أيام، بداية من 30 أكتوبر الماضي وحتى 1 نوفمبر 2019، وذلك بمشاركة 20 قسما علاجيا.

وأضاف أنه خلال الحفل تم ابراز الدور الإيجابي الذي لعبته المستشفى في مجال تقديم الخدمات الطبية، إضافة إلى عقد محاضرات علمية حاضرها العديد من الاستشاريين وأساتذة الجامعات العاملين بالمستشفى.