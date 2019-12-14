أخبار مصر | التضامن: فتح باب المشاركة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: فتح باب المشاركة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، عن فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في الدورة الجديدة لعام 2020، غدًا الأحد الموافق 15 من ديسمبر الجاري وحتى الخميس 16 من يناير القادم بمديريات التضامن الإجتماعي بالمحافظات.

وتستعد الوزارة ببدء فعاليات الدورة الجديدة لمسابقة الأم المثالية لعام 2020، التى يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية بتشكيل لجان الاختيار على مستوى المديريات لإختيار المرشحات على مستوى كل محافظة ثم لجنة للاختيار مركزيا تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة، وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربيه وممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك إستعداد لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام القادم، حيث إنتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة بإختيار الفئات المكرمة لهذا العام.

ورصدت "الخليج 365" أهم الشروط الخاصة بإختيار الامهات المثاليات لعام 2020:-

_ التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء وإحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية.

_ كفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.

_ إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الاسرى للابناء بدور الرعاية.

_ الا يقل سن الأم عن 50 سنة فى 31 ديسمبر 2019.

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_ الإلمام بالقراءة والكتابة.

_ الا يقل او يزيد عدد الابناء عن 3 ابناء، وبحد أقصى 5 ابناء.

_ أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الأبن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

_ يستثنى فى ذلك محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الاحمر – أسوان).

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوى الإحتياجات الخاصة وام لأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى احدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية.

ومن جانبه أكدت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى أن إحتفالية عيد الأم تعد تقليدا هاما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معانى التقدير والاحترام للمراة والأم المصرية التى تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.