أخبار مصر | التضامن تشارك بمشروع "مودة" في جناح بمنتدي شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تشارك بمشروع "مودة" في جناح بمنتدي شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، بمشروع "مودة" الذى أطلقته الوزارة للحد من معدلات الطلاق بين الشباب، بجناح على هامش منتدى شباب العالم الذي تنطلق نسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 - 17 ديسمبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعمل مشروع مودة فى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يسهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها كذلك الصحة الإنجابية.

وتم البدء أيضا فى تدريب 2000 عضو هيئة تدريس على مستوى 21 جامعة لإعداد كوادر لتوعية الطلاب، بحيث يتم التنفيذ فعليا على تدريب الطلاب بـ21 جامعة المتبقية بدءا من الفصل الدراسى الثانى، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرار بتعميم مودة على كل الجامعات.

ويستهدف المشروع سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويا، وذلك فى الفئة العمرية بين 18 إلى 25 عاما، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب، والتى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى سنويًا، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعًا لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.