أخبار مصر | التضامن: فتح باب التقديم للإشراف على موسم حج الجمعيات الأهلية 2020 غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: فتح باب التقديم للإشراف على موسم حج الجمعيات الأهلية 2020 غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، عن فتح باب التقديم للأشراف علي موسم الحج 2020 خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري على الموقع الالكتروني للمؤسسة بهدف الاختيار المبكر للمشرفين وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية والموافقة على مخاطبة دار الإفتاء المصرية لوضع الأسئلة الدينية لاختبارات المشرفين.

كما أعلنت إنه تم الاتفاق علي بدأ الاستعداد لموسم الحج القادم والموافقة على البرنامج الزمني لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1441هـ 2020م وعلى الاستمرار في تنفيذ المؤسسة أربعة برامج متنوعة للحج لتلبية كافة رغبات أعضاء الجمعيات الأهلية يعلن عن اسعارها في يناير ويبدا التقدم لها في فبراير القادم والعمل على تلافي أي سلبيات قد تم رصدها خلال موسم حج العام الماضي وتعظيم الإيجابيات العديدة التي شهدها موسم الحج.

وكان عقد مجلس إمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، اجتماعًا برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، تم خلاله إستعراض تقرير رحلة الحج لعام 2019 وقائمة الإيرادات والمصروفات لرحلة الحج لعام 2019.

كذلك تم خلال الاجتماع الموافقة على إعتماد ضوابط اختيار المشرفين وفقًا لاختبارات تحريرية وشفوية تجري تحت اشراف المؤسسة تستند على معايير شفافة ومنضبطة للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار ان المشرف أحد العوامل الرئيسية الهامة في نجاح منظومة الحج وبالتعاون مع دار الافتاء المصرية.