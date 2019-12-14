مصر | "عدم وجود شبهة جنائية".. النيابة تصرح بدفن الشاب المنتحر بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عدم وجود شبهة جنائية".. النيابة تصرح بدفن الشاب المنتحر بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر شنق نفسه بحبل غسيل داخل غرفته، لرفض أهله لزواجه من ابنة خالته لصغر سنه، فيما تبين عدم وجود شبه جنائية حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، في واقعة انتحار شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، داخل غرفته بواسطة ربط حبل غسيل بالسقف وقام بشنق نفسه، إثر رفض أهله لزواجه من حبيبته، حيث ترك لهم رساله وكتب بها، "سامحيني أنا بحبك وسامحيني انتي وأبويا وأمي".

وواصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار شاب يبلغ من العمر 16 عامًا داخل غرفته بقرية تابعة لمركز أبو النمرس، فيما طلبت التحريات

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وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية إثر رفض أهله لزواجه من إبنه خالته لأنه يصغرها في العمر وغير مناسب لها مما دفعه للانتحار، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب للتصريح بالدفن.

كان تلقى المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه فى قرية تابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن شاب يبلغ من العمر 16 عاما، شنق نفسه بغرفته، لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.