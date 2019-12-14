مصر | في واقعة تعذيب الطفل مروان.. أول رد لوالده بعد إيداعه دور رعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في واقعة تعذيب الطفل مروان.. أول رد لوالده بعد إيداعه دور رعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "عادل نافع" والد الطفل "مروان"، صاحب واقعة التعذيب على يد والدته "تهاني إحسان": "مش هسيب حقك يا مروان"، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف مع ابنه مروان وإرجاعه له ولإخوته.

جاء ذلك عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، بعدما قررت النيابة العامة بوضع الطفل في دور رعاية لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، إيداع الطفل "مروان" صاحب الـ5 أعوام، بعد تعذيبه وضربه على يد والدته بداخل شقة في الطالبية، بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لحين استكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة، بجنوب الجيزة، بحجز والدة مروان وتدعى "تهاني إحسان" البالغة من العمر 36 عامًا، 24 ساعة لتحريات المباحث.

أفاد مصدر بالنيابة، في واقعة تعذيب الطفل مروان صاحب الـ5 أعوام على يد والدته داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة، أن الأم تزوجت من والد الطفل ويدعى "عادل" منذ أكثر من 6 أعوام، ويعتبر والد الطفل الزوج الثاني لها بعد زواجها من شخص سابق أنجبت منه طفلة، مضيفًا أن والد الطفل انفصل عنها منذ عامين ونصف إثر خلافات زوجية.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أنه بعد انفصالها عن والد الطفل "مروان" عاد لزوجته الأخرى الذي أنجب منها 4 أطفال، وكان الطفل مروان في حضانتها مقابل مبلغ مالي، فيما زادت الخلافات بينهم الفترة الأخيرة لمطالبتها بزيادة النفقة، إلا أن ظهر الفيديو الذي تعذب فيها طفلها انتقامًا منه.

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وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة تعذيب الطفل "مروان" صاحب الـ 5 أعوام على يد والدته وتدعى "تهاني" بداخل شقة بالطالبية، بالكشف الطبي علي الطفل، لبيان الإصابات التي لحقت بالطفل من عدمه، إثر تعذيبه على يديها، لكتابة تقرير واف عن ظروف الواقعة وملابساتها.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع والده "الطفل مروان"، إثر تعذيبه على يديها بمنطقة الطالبية بالجيزة، فيما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الطفل ووالده.

وكان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.

وظهر في الفيديو، طفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده، قائلة: "قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".

وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلًا: "تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة.