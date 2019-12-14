مصر | "داخل أريح شوية".. آخر ما قاله منتحر أبو النمرس لوالدته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل أريح شوية".. آخر ما قاله منتحر أبو النمرس لوالدته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل انتحار شاب داخل منزله بقرية نزلة الاشطر، بمدينة أبو النمرس، وتبين أنه يدعى إسلام أحمد، 20 سنة، وانتحار فجر اليوم السبت، بسبب تشاجره باستمرار مع جيرانه، مما دفع والده إلى حبسه داخل المنزل لمدة أسبوع.

وأضافت التحريات إلى أنه مساء أمس الجمعة، أبلغ والدته بدخوله غرفته، "داخل أريح شوية"، وبعدها احضر "بنطلون"، وعلقه بـ"مسمار"، وشنق نفسه، وعثروا على جثته فجر اليوم السبت.

كان استيقظ أهالي مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت، على واقعتي انتحار لشابين في ظروف غامضة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي لشابين داخل منزلين مختلفين بقريتي نزلة الاشطر ومنيل شيحة، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

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وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو النمرس صحبة فريق من النيابة العامة لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى إقدام الشابين على الانتحار شنقًا لمرور أحدهما بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وإصابة الثاني بحالة اكتئاب، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.