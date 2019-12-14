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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد متحف شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
على هامش تواجده في مدينة شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم، تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، آخر مستجدات الأعمال بمتحف شرم الشيخ، تمهيدًا لافتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وتفقد «العناني» البهو الرئيسى وقاعة كبار الزوار وقاعة العرض المتحفي والمنطقة الخارجية التي تحتوي على منطقة المطاعم والكافتيريات والحرف التراثية والبازارات.
وأوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، المشرف العام على القاهرة التاريخية، أن الوزارة تنفذ المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للمتحف بالكامل، ويتم الآن وضع فتارين العرض واستقبال القطع الأثرية بالمتحف ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.
أضاف أن الوزارة استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر 2018، بعد توقف دام حوالى 8 سنوات، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافتيريات والمحلات التجارية، التي يبلغ عددها 17 محلًا، إضافة إلى 11 محلًا للحرف الأثرية والتراثية.
وأوضح الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير الآثار للعرض المتحفى، أن فكرة سيناريو العرض المتحفى لمتحف شرم الشيخ ستعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصرى القديم وكذلك في العصر الحديث، بحيث تروى القطع الأثرية مدى التقدم الحضارى الذي كان يعيشه المصرى القديم، حيث برع في صناعة الكراسى والمناضد والأسرّة المريحة وكان يزين المائدة بالزهور ويأكل ويشرب في أطباق وكؤوس من الخزف مختلفة الأشكال والألوان وكان يلبس أحدث الأزياء.
كما يشمل سيناريو العرض المتحفى عرضا للحياة البرية، وكيف اهتم المصرى القديم بالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات من حيث تربيتها أو تقديسها أو استئناسها أو علاجها، مؤكدًا أنه سيتم لأول مرة عرض ضخم لأشكال الحيوانات والطيور.
يذكر أن المتحف استقبل، أواخر نوفمبر الماضي، 3 قطع أثرية سيتم عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص به، فيما أوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، أنها ضمت 3 قطع ضخمة لرأس تمثال من الجرانيت الوردي للإلهة حتحور لعرضه بالفناء الخارجي للمتحف. والقطعة الثانية تصور تمثال أسد من الجرانيت الأحمر وسيتم عرضه أيضا بالفناء الخارجي. أما القطعة الثالثة فهي عمود للإلهة حتحور من الشست يطلق عليه عمود إبريس من الأسرة 26 صور عليه الخرطوش الخاص بالملك وسيتم عرضه داخل المتحف كأول قطعة تستقبل الزوار.
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