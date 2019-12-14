شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يلتقي رئيس البرلمان الليبي على هامش منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، السبت، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

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أكد «عبدالعال» تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبى الجسم الشرعى الوحيد الممثل للشعب الليبى، مشددًا على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب.

من جهته، أعرب المستشار عقيلة صالح عن شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصرى الداعم لمجلس النواب الليبى وقواته المسلحة، قائلا: «نقدر وقوفكم مع الشعب الليبى في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة».

وأكد رئيس مجلس النواب الليبى ثقته بمصر قيادة وشعبًا، وأعرب عن تطلعه إلى أن تُسخّر ثقلها ودورها المحورى الإقليمى لإقناع المجتمع الدولى بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق.