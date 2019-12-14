فيديو.. تعرف على الحالة المرورية على كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى اكتوبر زحاما فى الاتجاه القادم من المهندسين إلى مدينة نصر، وتركز الزحام تحديدا فى الجزء الخاص أعلى منطقتى رمسيس والتحرير أعلى الكوبرى ، فيما يبدأ هذا الزحام فى الانخفاض بعد مخرج رمسيس.
وفى المقابل شهد الاتجاه المقابل أعلى الكوبرى للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى المهندسين والدقى سيولة مرورية إلى حد كبير .
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