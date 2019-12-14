شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتفقد ميناء الإسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال جولته بميناء الإسكندرية، السبت، إنه جاري إعداد مخطط لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي، لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.

أضاف «الوزير» أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للموانئ الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، والعمل على وضع حلول مُبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء، وخفض الضوضاء، وتطبيق أحدث التكنولوجيات.

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بدأت جولة «الوزير» بتفقد كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء، والذي سيتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وجاري تسليم الموقع لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وتفقّد «الوزير» مشروع رصيف 3/85 الذي يبلغ طوله 433 متر وتبلغ تكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، والذي يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح.

وتوجه «الوزير» بعدها لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع، بمنطقة باب 54، وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، مؤكدًا أن يتم تكثيف كافة الأعمال وأن يكون العمل على مدار الساعة لسرعة الانجاز.

كما توجه «الوزير» لمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية، والذي تبلغ تكلفته 407 مليون جنيه، والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار، بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.

جولة تفقدية لوزير النقل في ميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بالميناء

جولة تفقدية لوزير النقل في ميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بالميناء