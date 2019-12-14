شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث أبوسمبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مصابي حادث تصادم أتوبيسين على طريق أسوان/ أبوسمبل السياحي، وقرر صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة، إضافة إلى 10 آلاف جنيه أخرى من مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، مدير عام الصحة، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتتراوح الإصابات بين كسور وكدمات، مؤكدًا أنه بمجرد وقوع الحادث نقلت 4 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي.

وقع الحادث نتيجة اصطدام أتوبيسين كانا في طريقهما إلى مدينة أبوسمبل السياحية، وأسفر عن وفاة مواطنين وإصابة 7 آخرين، منهم 4 مصريين وسوداني، إضافة إلى مصابين من كوريا الجنوبية.

محافظ أسوان يزور مصابي حادث طريق أبو سمبل

محافظ أسوان يزور مصابي حادث طريق أبو سمبل

محافظ أسوان يزور مصابي حادث طريق أبو سمبل