شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوسنة» يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حاز اللواء مهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسى القاهرة، على ثقة أعضاء اتحاد المهندسين العرب، وفاز بالتزكية بعضوية المكتب التنفيذى لاتحاد المهندسين العرب، وبمنصب أمين المال، خلال الانتخابات التي تمت، السبت، بالعاصمة الأردنية عمان.

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وأعرب أبوسنة عن الاعتزاز بهذه الثقة التي أعطاها لهُ المهندسون العرب في مصر، مؤكدا على أن نقابة المهندسين المصرية ستستمر في مواصلة العمل لدعم توحيد العمل الهندسى العربى، والتى ساهمت في تأسيسه منذ نحو 50 عامًا، مشيرًا إلى أن المهندسين المصريين حرصوا على لم الشمل وتنسيق المواقف العربية في كافة المحافل الهندسية.

وقال المهندس هانى ضاحى، نقيب مهندسى مصر، إن النقابة تسعى لتحقيق أهداف الاتحاد الرئيسية، وهى توحيد إمكانيات المهندسين العرب، وتكريس جهودهم لخدمة أهداف الأمة العربية في بناء وحدتها واستقلالها السياسى والاقتصادى، ورفع شأن المهنة والحفاظ على التراث الهندسى العربى والعمل على تطوير التعليم الهندسى.

وفاز بالتزكية المهندس فيصل العجمى من الكويت، بمنصب رئيس الاتحاد، والمهندس عبدالقادر تميم من السودان، بمنصب نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مهندس عادل الحديثى من العراق، بمنصب أمين عام الاتحاد.