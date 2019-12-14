شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر: قروض لإنشاء حضانات بقيمة من 20 لـ500 ألف جنيه تسدد على 4 سنوات دون فوائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه في إطار حرص البنك على دعم ومساعدة الشباب، فقد شارك في فعاليات ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في دورته الحادية والعشرين لطلاب الكلية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة. وأوضحت والي أن الملتقى التوظيفي يستهدف عرض فرص العمل وإمكانيات التوظيف المتاحة للطلاب والخريجين والدورات التدريبية الصيفية المتوفرة حسب متطلبات سوق العمل.

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وأكدت «والي» أهمية مساعدة الشباب في تحقيق مشاريعهم الخاصة من أجل التنمية المستدامة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها من خلال مراكز رواد النيل لتوفير فرص عمل والإسهام في تحسين جودة الحياة نظرا لأن مراكز خدمات تطوير الأعمال تهدف إلى إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب ومن لديهم المقومات الأولية لإدارة المشروعات كذلك زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات القائمة بالإضافة إلى تشجيع خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة بوجه عام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك، أنه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك في الاھتمام بالمشروعات الاجتماعیة والاقتصادی بهدف محاربة البطالة وإيمانا بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030 قام البنك باستحداث و إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التنموية الجديدة لتمكين الشباب اقتصاديا وإتاحة فرص العمل لهم بمختلف القطاعات ولأن التعليم أحد المحاور الرئيسية التى تتضمنها المسؤولية المجتمعية للبنك تم إطلاق مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال تمويل برنامج التدريب بهدف التوظيف لشباب خريجي الجامعات من خلال منح قرض بدون فوائد يتم تحدد قيمته وفقا لبرامج التدريب الذي تحدده الشركات المتعاقده مع البنك ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويسدد التمويل علي اقساط شهرية لمدة 3 سنوات يستحق القسط الأول من القرض في الشهر التالي من تشغيل المتدرب , كما يوجد قرض حضانتي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى تمويل تطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال بقروض میسرة تبدأ من 20 ألف إلى 500 ألف جنيه يتم سدادها على 4 سنوات بدون فوائد.

وأكد «فاروق» على اهتمام البنك بخلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للعمل للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكين الشباب من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم على الاستثمارفقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك وشركة أورانج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم إنشاء منافذ لتوزيع منتجات وخدمات شركة أورانج، بالإضافة إلى خدمات البنك المختلفة للتسهيل علي عملائه كما تم تخصيص مبلغ 22 مليون جنيه لبرنامج تمويل سيارات نقل جماعي بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي.