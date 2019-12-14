شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة استزراع أشجار بمصر الجديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، السبت، فيديو، خاص بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعادة استزراع الأشجار التي تمت إزالتها بمناطق العمل بحي مصر الجديدة.

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