شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «أفروأكت» والغرفة التجارية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت المنظمة الأفريقية للسياحة «أفروأكت» والغرفة التجارية بالجيزة، بروتوكول تعاون مشترك لدعم وتنشيط السياحة المصرية، ودعم الترابط التجاري والثقافي بين مصر والقارة الأفريقية.

وقال حسين أبوالعطا، رئيس منظمة «أفروأكت» إن البروتوكول يهدف إلى النهوض بالعلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية بالتنسيق مع أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن ربط المصالح المشتركة عبر التبادل الثقافى والإنسانى والتجارى السبيل الوحيد لنمو باقى المجالات المشتركة. جاء ذلك بمقر الغرفة التجارية بالجيزة بحضور أعضاء مجلسى إدارة منظمة أفرو أكت والغرفة التجارية بالجيزة وعادل عثمان مستشار سفير دولة جيبوتى لدى القاهرة.

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وأشار رئيس منظمة «أفروأكت» إلى العائد المادى للقوى التجارية والصناعية على الدول الأفريقية عامة ومصر خاصة قائلا: «هو الفاصل في استمرار ونجاح العلاقات الاقتصادية بصرف النظر عن التبادل السياسى».

واقترح، أن ترعى الدولة مشروع قانون بانشاء هيئة تنوط بتطبيق المواصفات والمعايير التصديرية للمنتجات لكل دولة على حدى وذلك تحت رقابة مشددة حفاظا على سمعة المنتج المصرى وحرصا على مصلحة المصدرين.

وأوضح الدكتور حسام درويش الأمين العام لـ«أفروأكت» أن المنظمة تعمل في عدة مجالات تتضمن الصناعة والتجارة والتسويق الرقمى والسياحة والثقافة لافتا أن الهدف منها التعاون والتكامل البينى بين مصر والدول الأفريقية.