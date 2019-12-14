مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية في المدة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية. Advertisements وترأس الدولة المضيفة الاجتماعات والتي تعقد على 3 مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الأفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقي لتدخل حيز التنفيذ. تأتي استضافة مصر تلك الاجتماعات في ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن الاستقرار بالدول الأفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.

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