شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تُعلن اكتشاف تمثال ملكي على هيئة «أبو الهول» بتونا الجبل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت البعثة الأثرية المصرية برئاسة سيد عبدالمالك عبدالحميد، كبير مفتشي آثار ملوى، عن تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة أبي الهول، أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل بالمنيا.

وأوضح جمال السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطي، أن التمثال مصنوع من الحجرى الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وارتفاعه 55 سم، ذو ملامح وتفاصيل الوجه واضحة وجميلة، مما يعكس مهارة الفنان المصري القديم، وعثرت البعثة أيضًا على مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود «بس» وأوستراكات من الفخار وأوانٍ فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وقنينة من الألباستر.

وستستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري، لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار، فخلال الثلاث أعوام السابقة، تم العثور بمنطقة تونا الجبل على وادي للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن، ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.

الكشف الأثري الجديد