شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قرية بالبحيرة يلتقط صورة أمام أحد مراكز الشباب لإثبات غياب العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ محمد صقر، رئيس الوحدة المحلية لقرية الوفائية بمركز الدلنجات أثناء جولة تفقدية للمصالح الحكومية بقرية سالم بوجود مركز شباب القرية مغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم وجود أيًا من العاملين بالمركز، فقام بأخذ صورة لنفسه أمام المركز.

وأعد «صقر» تقرير بالموقف ورفعه إلى كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، والذى قرر إحالة جميع العاملين بمركز الشباب للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

كما قرر «غطاس» إحالة 4 من العاملين بمركز شباب قرية زهور الأمراء التابعة لمجلس قرية الوفائية أيضًا، بعدما رصد رئيس القرية تغيبهم عن العمل أثناء المواعيد الرسمية بدون إذن قانونى.