شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح باب التقدم لمشروع الـ100 عالم بأكاديمية الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مشروع ” المائة عالم ” ليضم مائة من أفضل الأئمة والواعظات فى الدفعة الأولى من المشروع، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء كوادر علمية متميزة.

وأعطت الأوقاف حق التقديم لجميع خريجى الدفعة الأولى بالأكاديمية الوطنية للتدريب وجميع من أنهوا دراستهم كاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين وجميع من اجتازوا دورات تنمية المهارات الإعلامية ومن اجتازوا اختبارات إمام منطقة وأئمة مساجد ( الإمام الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، وعمرو بن العاص ) بالقاهرة وجميع من اجتازوا اختبارات إيفاد رمضان للأئمة فى آخر ثلاثة أعوام.