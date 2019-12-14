شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح متحدثا باسم "المتحدة للخدمات الإعلامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية قرارا بتكليف المهندس حسام صالح ليكون "المتحدث الرسمى" باسم المجموعة. و يأتى ذلك التكليف إضافة إلى مسئوليته الوظيفية كرئيس تنفيذى للتشغيل بالمجموعة، و جاء في القرار أن هذا التكليف يأتى ثقة فى خبرة المهندس حسام العملية ضمن فريق الأدارة العليا منذ أن التحق بالمجموعة فى منتصف عام 2016.

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