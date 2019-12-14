"تاون جاس": إصلاح محابس الدخول والخروج لمنظم عابدين المغذى لوسط البلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر فؤاد بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن تاون جاس، إحدى شركات قطاع البترول إنه فى إطار حرص الشركة على تأمين وصول الغاز الطبيعى لعملائها وضمان وسلامة مكونات الشبكة قام المختصين بالإدارة العامة للمحطات قاموا بإصلاح محابس الدخول والخروج لمنظم عابدين المغذى لمناطق وسط البلد، وذلك بالجهود الذاتية وباستخدام قطع غيار محلية الصنع وكذلك بدون قطع الغاز عن العملاء، حيث تم عمل مناورة لتشغيل تلك المناطق بواسطة منظمات الشبكة الأخرى.
وأضاف أن تلك الأعمال تمت خلال فجر يومى الجمعة والسبت بالتنسيق مع حى عابدين وتم تشغيل المنظم والاطمئنان على ضغوط الشبكة.
أشار بهنس إلى أن فرق الصيانة الدورية تقوم بالمرور على الخطوط وشبكات الغاز وغرف المحابس الرئيسية على خطوط الضغط العالى وغرف المحابس الأرضية للتأكد من سلامة مكونات الشبكة، وهذه الأعمال تتم طبقا لخطة معتمدة وبإشراف دورى من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
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