شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: بنك ناصر يشارك فى ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى إنه فى إطار حرص البنك على دعم ومساعدة الشباب، شارك فى فعاليات ملتقى التوظيف السنوى الذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فى دورته الحادية والعشرين لطلاب الكلية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأضافت والى، أن الملتقى التوظيفى يستهدف عرض فرص العمل وامكانيات التوظيف المتاحة للطلاب والخريجين والدورات التدريبية الصيفية المتوفرة حسب متطلبات سوق العمل لافته إلى اهمية مساعده الشباب فى تحقيق مشاريعهم الخاصة من أجل التنمية المستدامة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها من خلال مراكز رواد النيل لتوفير فرص عمل والإسهام فى تحسين جودة الحياة نظرا لان مراكز خدمات تطوير الأعمال تهدف إلى إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب ومن لديهم المقومات الأولية لإدارة المشروعات كذلك زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات القائمة بالإضافة إلى تشجيع خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة بوجه عام.

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وقال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه فى إطار الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك فى الاھتمام بالمشروعات الاجتماعیة والاقتصادی بهدف محاربة البطالة وإيمانا بأهمية دور الشباب فى مسيرة التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030 قام البنك باستحداث وإطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التنموية الجديدة لتمكين الشباب اقتصاديا وإتاحة فرص العمل لهم بمختلف القطاعات ولأن التعليم أحد المحاور الرئيسية التى تتضمنها المسئولية المجتمعية للبنك تم اطلاق مبادرة "وظيفة تك "بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال تمويل برنامج التدريب بهدف التوظيف لشباب خريجى الجامعات من خلال منح قرض بدون فوائد يتم تحدد قيمته وفقا لبرامج التدريب الذى تحدده الشركات المتعاقدة مع البنك ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويسدد التمويل على اقساط شهرية لمدة 3 سنوات يستحق القسط الأول من القرض فى الشهر التالى من تشغيل المتدرب.

كما يوجد قرض حضانتى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى تمويل تطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال بقروض میسرة تتراوح قيمتها من 20الف إلى 500 ألف جنيه يتم سدادها على 4 سنوات بدون فوائد.

وأكد فاروق، على اهتمام البنك بخلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للعمل للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتمكين الشباب من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار.