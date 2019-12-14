فتوى مجلس الدولة: مراكز الشباب هيئة خاصة ذات نفع عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم اختصاص الجمعية بالنزاعات القائمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.
وقال المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، بأن الفتوى تأسست على أن القانون رقم 71 لسنة 2017، بإصدار قانون الرياضة ، والقانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية ، أدرجا مراكز الشباب ضمن الهيئات الخاصة ذات النفع العام " لاعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص الذى يقوم بعمل ذو نفع عام " ، ومن ثم يبعد اختصاص الجمعية عن نظر المنازعات التى تكون طرفا فيها.
وأضاف ، أن اختصاص الجمعية ينحصر فقط فى نظر المنازعات التى تكون جميع اطرافها من أشخاص القانون العام.
أقام الأنزعة عدد من مراكز الشباب ، والتى وضعت يدها على مجموعة من أراضى تزعم الهيئة العامة للإصلاح الزارعى بتملكها ، وتطالب بأحقيتها فى الحصول على قيمة إيجارية عنها ، ومن هنا ثار نزاع بين الهيئتين.
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