شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى حفيد حسن البنا.. مدرس جامعى إخوانى يتحرش بطالبة فى تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على خطى المتحرش طارق حسن حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، تحرش أستاذ جامعى منتمى لحركة النهضة – إخوان تونس- بطالبات تونسيات، حسبما كشف الشاب رياض جراد، الأمين العام لاتحاد طلبة تونس.

وقال "جراد" لـ"الخليج 365" إن اتحاد الطلاب كثف تحركاته بدار المعلمين العليا ضد أيمن حسن أستاذ فرنسية بدار المعلمين العليا المنتمى لحركة النهضة، بسبب تحرشه بعدد من الطالبات، مطالبا بعزله من التدريس والعملية التعليمية تماما، مؤكدا أن هذا الأمر ليس غريب عن المنتمين لجماعة الإخوان.

وأضاف الأمين العام لاتحاد طلبة تونس: "نفس الأستاذ هذا تحرش جنسيا بالعديد من الطالبات بدار المعلمين العليا بتونس هو نفسه أيضا كان متهما بقضية اغتصاب عندما كان يدرس فى فرنسا" مشيرا إلى أن الاتحاد العام لطلبة تونس، قد تواصل الجهات المختصة لتحقيق فى الأمر لكن إلى حدود اليوم لم يتم فتح أى تحقيق ولم يتم اتخاذ أى اجراء ضد هذا الأستاذ المتحرش".

وتابع جراد: "فى الحقيقة نحن لم نستغرب من هذه الممارسات الدنيئة التى لطالما دأب عليها الإخوان الذين لم يتخلصوا بعد من عقدهم الجنسية ونظرتهم الدونية للمرأة" مضيفًا: "دار المعلمين العليا بتونس تعيش هذه الأيام على وقع تحركات متصاعدة للمطالبة بعزل هذا الأستاذ المتحرش وملاحقته ومحاسبته، مؤكدا أن الأستاذ يسير على خطى طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان".

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