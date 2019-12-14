شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد المشاركين بمنتدى شباب العالم على مطارى القاهرة وشرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مطارى القاهرة وشرم الشيخ الدولى، استمرار توافد ضيوف مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم 2019 الذى تنطلق فعالياته اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من جميع دول العالم، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقامت وزارة الطيران المدنى بتخصيص مجموعات عمل إضافية بمطارى القاهرة وشرم الشيخ من مختلف التخصصات بشركة ميناء القاهرة الجوى، والشركة المصرية للمطارات ومصر للطيران، تضم العمليات الجوية والركب الطائر والمحطة والمبيعات والحجز المركزى والعلاقات العامة والخدمات الأرضية والصيانة والأمن لتقديم كافة التسهيلات لضيوف المنتدى.

وقامت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلة فى قطاع الكرنك للسياحة بتنفيذ وحجز واصدار عدد 7500 تذكرة طيران حتى الآن للمشاركين فى منتدى شباب العالم بمعدل 5200 تذكرة طيران داخلية و2300 تذكرة طيران دولية للسفر على متن 120 رحلة داخلية من القاهرة إلى شرم الشيخ فى الذهاب والعودة خلال فترة المنتدى.

وبدء الجناح الدعائى والتسويقى المخصص لمصر للطيران فى قاعة المنتدى باستقبال الراغبين فى مراجعة حجوزاتهم وتعديلها ومنحهم الهدايا التذكارية المقدمة من مصر للطيران.