بالصور.. الحماية المدنية تُنقذ سيدتين و5 أطفال بعد انهيار سلم عقار بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في إنقاذ أسرة مكونة من سيدتين و5 أطفال بعد انهيار سلم عقار بباب الشعرية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار جزء من العقار رقم 11 حارة خوخة الكرماني من شارع الصوابي بباب الشعرية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تحت قيادة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة وكافة الأجهزة المعنية حيث تبين أن العقار مكون من طابقين والطابق الأرضي خالي من السكان في حين يتواجد بالطابق الثاني أسرة مكونة من سيدتين وخمسة أطفال محتجزين داخله وتبين انهيار سلم العقار بالكامل، على الفور قام رجال الإنقاذ بالحماية المدنية بإنزال كافة المُحتجزين بحالة جيدة. جرى اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والاحترازية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة .

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