انتقام امرأة.. هددها زوجها بفيديوهات مُخلة فطعنته في صدره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تدر ربة منزل ثلاثينية أن تكرار مطالبتها زوجها بتطليقها سيزج بها خلف القضبان حاملة لقب متهمة على خلفية شروعها في قتل "رب الأسرة" بسكين المطبخ بعد اكتشافها تصويره لهما في أثناء العلاقة الحميمة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من مستشفى اكتوبر العام بوصول موظف بمستشفى المنيل 31 سنة مقيم عمارات الـ 103 بالحي السادس، مصابا بجرح طعني في الصدر.

كشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته "30 سنة" بسبب وجود خلافات متكررة بينهما وتعديه عليها بالضرب.

Advertisements

أضافت التحريات أن الزوجة طلبت منه الطلاق مرات عدة إلا أنها علمت مؤخرا أنه صورها خلال العلاقة الحميمة لتهديدها في حالة طلب الطلاق مرة أخرى مما أثار حفيظتها فطعنته بسكين محدثة إصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.